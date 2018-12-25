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  4. 25 Aralık 2018 15:50

Esad rejimi Münbiç'in batısına girdi

Anadolu Ajansı, Suriye'de rejim güçlerinin, Münbiç'in batı kırsalındaki Arimah beldesine girdiğini duyurdu.

Esad rejimi Münbiç'in batısına girdi
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Beşşar Esed rejimi güçleri, terör örgütü YPG/PKK ile koordinasyon içerisinde Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri unsurlarını soktu.

Münbiç'teki güvenilir kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, rejim güçlerini taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, yaklaşık 1 saat önce ilçenin güneyinden giriş yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla kısa bir toplantı yapan rejim güçlerinin konvoyu, görüşmenin ardından ilçenin batı kırsalında yer alan Arimah beldesine yöneldi.

YPG/PKK, Arimah'ın kontrolünü rejim güçlerine bıraktı.

Arimah beldesi, Münbiç'in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor.

Münbiç'in diğer bölgelerinde YPG/PKK işgali sürerken, ABD'nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor.

ABD askerleri, Münbiç ilçe merkezi ve kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacu çayı kıyısında konuşlanmış durumda.

 

AA

münbiç , suriye , esad rejimi
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