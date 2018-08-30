Esad rejiminden İdlib açıklaması !

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırı düzenlemesine bakılmaksızın, İdlib'in özgürleştirilmesi konusunda sonuna kadar gideceklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Muallim, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Muallim, "Batılı güçler, El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) militanlarını kurtarmak amacıyla tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek Suriye'ye üçlü (ABD, İngiltere, Fransa) saldırı düzenlemeye çalışıyor. Bu üçlü saldırı düzenlensin ya da düzenlenmesin, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Olası saldırı, sonuna kadar gitme ve Suriye'yi militanlardan temizleme kararlılığımızı hiçbir şekilde etkilemeyecek" dedi.