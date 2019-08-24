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  4. 24 Ağustos 2019 14:10

Esad yönetiminden küstah tehdit !

Suriye'de 9 nolu Türk gözlem noktasını da kuşattıklarını açıklayan Suriye yönetimi şimdi de Türkiye'yi savaşla tehdit etti. Esad’ın danışmanı yaptığı küstah açıklamada "Türk gözlem noktalarını imha ederiz" dedi.

Esad yönetiminden küstah tehdit !
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Lübnan’da yayın yapan el Mayadin televizyonuna demeç veren Buseyna Şaban, Türkiye’nin son dönemdeki eylemleriyle militanlara silah tedarik ettiğini kanıtladığını öne sürdü.

Sputnik’in aktardığı habere göre “Türkiye, Astana görüşmelerinde varılan mutabakatları yerine getirmedi ve gözlem noktalarını silah transfer tesislerine ve Suriye topraklarını işgal noktalarına dönüştürdü” diyen Şaban, Türk gözlem noktaları ve El Nusra Cephesi’nin silah alışverişi yaptığını ve Suriyelilere karşı suç işlediğini savundu.

Şaban, “Murik köyündeki Türk gözlem noktası kuşatma altında. Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarını ve militanları imha edebilir” tehdidinde bulundu.
 
 

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