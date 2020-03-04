Esad'a büyük darbe ! Stratejik bölge el değiştirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ederken, Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çatışmaların ardından Halep'in batısındaki stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi.

ONLARCA REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

SMO tarafından yapılan açıklamada, Şeyh Akil köyünün Esad rejiminden alındığı ve rejim milislerinden onlarca ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Öte yandan Şeyh Akil köyü, yüksek konumu itibariyle stratejik bir bölge olarak biliniyor.

3 GÜNDE 12 KÖY ALINMIŞTI

Ilımlı muhalifler, geçtiğimiz günlerde, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile girdikleri yoğun çatışmalar neticesinde, İdlib'in güneyinde yer alan Hazarin, Kefermus ve Darul Kebire köylerini geri almıştı. Böylece, Cebel Zaviye bölgesi, rejim güçlerinden temizlenmişti. Son 3 günde ılımlı muhalifler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde toplam 12 köyü geri aldı.