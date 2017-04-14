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  1. 14 Nisan 2017 12:08

Esad'a hayvan diyen Trump'a cevap geldi !

ABD Başkanı Trump'ın, Suriye Devlet Başkanı Esad ile ilgili ''O bir hayvan'' sözlerine cevap geldi.

Esad'a hayvan diyen Trump'a cevap geldi !
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'la ilgili 'o bir hayvan' ifadelerine Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan yanıt geldi.

Sputnik’in haberine göre Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eyman Sosan, “Siz, kendiniz bir hayvansınız diye herkesin sizin gibi olduğunu düşünmenize gerek yok. Beşar Esad, egemen bir ülkenin devlet başkanı ve halk tarafından seçildi. Onu tarif edecek olan Suriye halkıdır, Trump değil” dedi.

Trump, Fox Business’tan Maria Bartiromo’nun programında “Eğer Rusya işe girmese ve bu hayvanı (Esad) desteklemeseydi şu anda ortada bir sorun olmazdı” demişti.

ABD Başkanı, Suriye'ye füze fırlatılması emrini güzel bebeklerin babalarının kucağında öldüğünü gördükten sonra verdiğini söylemişti ve Şam rejimi lideri Esad'ı hedef alarak 'O bir hayvan' ifadelerini kullanmıştı.

suriye , beşar esad , donald trump