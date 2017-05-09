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  4. 09 Mayıs 2017 23:59

Esad'dan Erdoğan açıklaması: ''Barışmadım çünkü...''

Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Esad'dan Erdoğan açıklaması: ''Barışmadım çünkü...''
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Suriye lideri Beşar Esad, kendisini ziyaret eden Lübnanlı heyete açıklamalarda bulundu. Esad, bütün Suriye'yi "tekfirci teröristlerden" kurtaracağını belirtti. 

Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Suriye'nin Arap kimliğinin merkezi olduğunu ve Suriye olmadan Arap kimliğinin olmayacağını vurgulayan Esad, "Bırakın Arabistan ve diğer Arap ülkeleri ne istiyorlarsa yapsınlar." dedi.

"ERDOĞAN'LA BARIŞMADIM"

Esad ayrıca, Lübnan heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede şu ifadelerde bulundu: "Eğer iki yıl içerisinde Suriye’yi kurtarmazsam istifa edeceğim ama ben Suriye’nin kurtulacağına dair yüzde yüz garanti veriyorum. Müzakereler ve bunun gibi konulara bakmayın, Suriye’nin teröristlerden ve tekfircilerden kurtarılmasının gerçek planı, Suriye’nin bölgesel rolünün yeniden kazandırılmasıdır. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile barışmadım. Çünkü o Suriye halkının öldürülmesine neden oldu ve Arabistan da çok pişman olacaktır."

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