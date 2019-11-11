Esad'dan ''Erdoğan'la görüşecek misiniz ?'' sorusuna yanıt

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, yabancı basına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna ise, "Görüşme gibi bir planım yok. Görüşmeyeceğim." dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesindeki kaos ortamında Batı ülkelerinin rolü, Bağdadi'nin öldürülmesi ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ESAD: GÖRÜŞME PLANIM YOK

Esad ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gibi bir planının olmadığını söyledi ve "Ülkenizi işgal eden birinin görüşmek için tercih edilecek kişi olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

ESAD, BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN RAHATSIZ

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı da değerlendiren Suriye devlet başkanı, Türkiye'nin operasyonunu karşı çıkıp şunları söyledi:

"Türkiye halkı bizim dostumuz ve komşumuz ve ortak bir tarihe sahibiz, onları düşman olarak göremeyiz. Bu yüzden, Türkiye ve Suriye'deki terör gruplarına karşı olmak Erdoğan'ın Suriye'yi açıkça ve resmen işgal etmiş olmasına ilişkin bakış açımızı değiştirmez."

"ABD, BAĞDADİ ÜZERİNDEN KENDİSİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR"

DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölümü konusunda şüphelerini dile getiren Esad, Bağdadi'nin 'rolünü oynamak üzere ABD tarafından hazırlandığını' vurguladı:

"Bağdadi, rolünü oynamak üzere ABD tarafından hazırlandı ve biz onun öldürüldüğüne inanmıyoruz. Belki gerçekten öldürülmüştür ancak asıl konu, ABD'nin bu ölüm üzerinden son yıllarda teröre verdiği desteği gölgeleyip kendisini aklama çabasıdır. Saddam Hüseyin yakalandığında onu gösterdiler, idam edilme görüntülerini yayınladılar. Çocukları öldürüldüğünde de görüntülerini yayınladılar. Aynı şey Kaddafi için de geçerli. Ayrıca, Bin Ladin'in cEsadini neden göstermediler, Bağdadi'nin cEsadini neden göstermiyorlar? Bu, ABD'nin teröre karşı olduğunu gösteren bir yalan hikayedir. Belki öldürülmüştür çünkü Bağdadi şahıs olarak zamanını doldurdu ve artık yeni birine ihtiyaçları var."