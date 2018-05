Esad'dan PKK'ya: ''Güç kullanırız''

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad, SDG ismini kullanan YPG/PKK ile müzakereye açık olduklarını, aksi takdirde güç kullanarak işgal ettikleri bölgelerden çıkaracaklarını belirtti.

Esad, Russia Today televizyonuna verdiği röportajda, ABD öncülüğündeki Batılı güçlerin bölgede "terörist grupları desteklediğini" savunan Esad, savaşın bitmesi hususunda kesin bir tarih vermenin zor olduğunu, ancak sona yaklaştıklarını öne sürdü.

Suriye topraklarındaki ABD unsurlarının varlığına değinen Esad, "Halep ve Deyrizor, Humus ve şimdi Şam’ın kurtarılmasından sonra ABD’nin destesinde daha az kart kaldı." diye konuştu.

Esad, ABD'nin yeni kozunun "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Biz ilerleyip teröristleri etkisizleştirdikçe ülkede tek sorun SDG kaldı. Biz bu problemi iki yöntemle çözmeyi amaçlıyoruz. Birincisi biz müzakerelere açığız. SDG'nin çoğunluğu Suriyeli. Biz onların da ülkesini sevdiğini ve yabancı güçlerin kuklası olmak istemediğine inanıyoruz. Yani ortak pozisyonumuz var. Hiçbirimiz Amerikalılara güvenmiyoruz. On yıldır değil, savaştan dolayı değil, çünkü onlar her adımda kandırıyorlar. Her zaman konuştukları ile yaptıkları farklıdır. Bu yüzden seçeneklerden birisi Suriyeli gibi Suriyelilerle birlikte yaşamaktır. Eğer müzakerelerden sonuç alınmazsa güç kullanarak bölgeleri (YPG/PKK'dan) kurtarmaya devam ederiz."

Esad, ABD’nin Doğu Guta’daki kimyasal silah saldırısı sonrası rejime yönelik sınırlı operasyonun nedeninin Rusya’nın tavrı olduğunu iddia etti. Esad, Rusya’nın füzelerin fırlatılacağı noktaları vurmakla tehdit etmesinin Batı’yı mütevazı tedbirler almaya zorladığını ileri sürdü.

Rusya’nın bilgece yaklaştığını savunan Esad, bu sayede Suriye’de ABD ile Rusya arasında çatışma yaşanmadığını söyledi.