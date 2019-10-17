Esad'dan Türkiye karşıtı açıklama !

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ve terör örgütü PKK/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile Şam arasında varıldığı belirtilen anlaşma sonrası ilk açıklamayı yaptı.

Reuters'e göre Suriye resmi medyası, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını duyurdu. Barış Pınarı için "apaçık saldırganlık" diyen Esad, "Suriye'nin her yerinde tüm meşru araçlarla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı. Suriye Arap Haber Ajansı da (SANA) Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı resmi kaynağına dayanarak "Türkiye’nin Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı, Erdoğan rejiminin yayılmacı hırsları ve geçmiş zaman evhamlarının bir sonucu olup Ankara'ya Astana süreci çerçevesindeki garantör konumunu kaybettirdi, tüm Suriyeliler bu saldırıya karşı koymak için birleşti" açıklamasına yer verdi.