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  4. 25 Ocak 2019 08:27

Esad'ın AB ülkelerine girmesi yasaklandı

Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve Suriyeli diplomatların diplomatik vizelerini iptal etti.

Esad'ın AB ülkelerine girmesi yasaklandı
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Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının Suriye’ye girmesinin yasaklanması üzerine, Avrupa’dan karşı hamle geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve diplomatlarının Avrupa Birliği ülkelerine girmesini yasakladı. Yapılan açıklamada, “Beşşar Esad rejiminin vizeleri iptal edilmiştir” denilerek bütün diplomatik vizelerin iptal edildiği bildirildi.

Suriye’nin AB diplomatları ve diğer yetkililerine yönelik özel vizeleri iptal etmesiyle Beyrut ile Şam arası seyahat koşulları zorlaştı. AB yetkilileri bu durumun savaştan etkilenen halka yardım ulaştırma çabalarının önüne geçtiğini savunuyor.

 
 
 

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