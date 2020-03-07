Esad'ın karargahında corona virüs paniği!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de İran oldu.

Suriye'de Rusya, İran ve Esad rejiminin ortak karargahında, 10 İran askerinde corona virüsü tespit edildi. Virüse yakalanan askerler karantinaya alınırken, karargah binası tahliye edildi.

İran'da corona virüse yakalananların arasında devlet görevlilerinin ve askerlerin fazla olması ise dikkat çekiyor.

KARARGAHTA CORONA VİRÜS PANİĞİ

İran'da hızla yayılan corona virüs komşu ülkeleri de tedirgin ederken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Yerel medyanın iddiasına göre; Suriye'de Rusya, İran ve rejimin ortak kullandığı karargahda, 10 İran askerinde coronavirüse rastlandı.

Bu gelişme sonrası İranlı askerler Şam'da karantinaya alınırken karargah binası tahliye edildi.