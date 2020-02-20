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  4. 20 Şubat 2020 18:46

Esad'ın Türkiye planı ifşa oldu: Sivilleri vurup Türkiye'yi suçlayacak!

Suriye'de Beşşar Esad rejimi unsurlarının, Halep kent merkezindeki bazı yerleşimlere saldırı düzenleyerek Türkiye'yi "sivilleri hedef almak"la suçlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Esad'ın Türkiye planı ifşa oldu: Sivilleri vurup Türkiye'yi suçlayacak!
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İdlib'deki ılımlı muhalifler, Esad rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdı.

Muhaliflerin aktardığı bilgiye göre, rejim güçleri Halep'in Hamdaniye Mahallesi'ne saldırı düzenleyip Türkiye'yi buradaki sivilleri öldürmekten sorumlu tutan bir propaganda başlatmaya hazırlanıyor.

ESAD REJİMİ GÜÇLERİ, HALEP'İN TAMAMINI KONTROL EDİYOR

Esad rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

Ilımlı muhalif gruplar, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için gün içinde operasyon başlatmıştı. Muhalifler, operasyon kapsamında Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girmişti.


 

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