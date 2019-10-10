Esad'tan ilk açıklama geldi: ''Erdoğan rejimi...''

Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Suriye, Türk rejiminin düşmanca niyetini ve Suriye sınırındaki askeri güçlenmesini şiddetli bir şekilde kınarken, operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Türk saldırganlığına karşı tüm meşru yollarla karşı koyulacağını yineledi” ifadelerine yer verildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, operasyonun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini aktardı.

Suriye Dışişleri'nin yetkili, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan rejiminin saldırganlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarındaki genişleme hedeflerini açıkça göstermekte. Bu operasyon hiçbir bahaneyle haklı çıkarılamaz. Türk rejiminin Adana mutabakatını görmezden gelmesi, sınır güvenliğiyle ilgili endişelerin yalan olduğunu gösteriyor. Aksi durumda sınır güvenliği eylemleri gerçekleştirilebilirdi"

“KÜRT GRUPLAR TEKRAR TEKRAR UYARILDI”

Suriye, ABD projesiyle birlikte hareket eden bazı Kürt gruplarını sorumlu tutuyor.

"ABD projesinin yaratacağı tehlikelerden dolayı ABD siyasetinin kuklası olmamaları konusunda bu grupları defalarca uyarsak da, bu gruplar yabancıların uzantısı olmayı tercih etti"

Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini aktaran yetkili, “Türk saldırganlığına karşı her türlü meşru mekanizmanın kullanılacağı” mesajını verirken, Kürt gruplara hitaben yaptığı çağrıda, “Suriye, topraklarını ve halkını korumayı garantilemeleri durumunda gaflete düşmüş evlatlarını tekrardan kucaklamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.