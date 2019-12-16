Esad'tan Türkiye'ye skandal suçlama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çinli Phoenix televizyonuna verdiği röportajda Suriye petrolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin 'Fırat'ın doğusundaki petrol kuyularının korunacağı' açıklaması kendisine hatırlatılan ve söz konusu kuyularla ilgili "Ele geçirdikleri petrolü ne yapacaklar?" sorusunu yanıtlayan Esad, söz konusu petrolün ABD tarafından çalınarak Türkiye'ye satıldığını açıkladı.

Esad'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Amerikalılardan da önce, IŞİD gelip bölgeyi ele geçirmeden -daha doğrusu bölgedeki kuvvetler IŞİD'le birleşmeden- önce söz konusu petrol kuyuları Nusra Cephesi tarafından kullanılıyordu. Petrolü çalıp doğrudan Türkiye üzerinden sattılar. Şimdi de ABD bölgedeki petrolü çalıp Türkiye'ye satıyor. Türkiye petrol satışında suç ortağı, sürece ilişkin bir sorunu yok ve hazır. Türk rejimi, önce Nusra, sonra IŞİD ve bugün de ABD ile bölgenin petrolünün satışı konusunda doğrudan bir rol oynuyor."

ABD'nin Suriye'den asker çekme ve Suriye'de mevcut askeri gücü üzerine de açıklamalarda bulunan Esad, gerçek rakamın tam olarak bilinemeyeceği, çünkü bölgede asker dışında ABD için çalışan özel savaş şirketlerinin de bulunduğunu belirtti:

"ABD siyasetinde komik olan şey, açıkladıkları rakamların 'yüzlerce' ile 'binlerce' arasında olması. 'Binlerce' dediklerinde amaç, özellikle silah şirketleri gibi savaş yanlısı lobiyi mutlu etmek. 'Yüzlerce' dediklerinde ise, bölgede 'Yalnızca birkaç yüz asker bulunduğunu' söyleyerek savaş karşıtı insanlara sesleniyorlar. Gerçek olan şey ise iki tanımın da yanlış olduğudur. Çünkü kastettikleri şey yalnızca ABD askerleri, ABD için savaşan herkes değil. ABD rejimi, Blackwater gibi özel savaş şirketleriyle bölgedeki varlığını sürdürüyor. Bu yüzden, eğer Suriye'de yalnızca birkaç yüz ABD askeri kalmış olsa bile bu tür şirketler için çalışan ve Suriye'de savaşan binlerce, belki de onbinlerce sivil bulunuyor. Bu yüzden gerçek rakamı bilmek zor, ancak kesinlikle binlercesi bulunuyor."





