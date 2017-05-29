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  4. 29 Mayıs 2017 07:32

Esed rejimi Türkmendağı'nı bombaladı

Suriye'de Esad güçleri, Türkmendağı'nı top atışlarıyla vurdu.

Esed rejimi Türkmendağı'nı bombaladı
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Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'nı top atışlarıyla vurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri akşam saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki köyleri havan ve füzelerle vurdu.

Sarraf, Kelez, Sallur köyleriyle Tüffahiye tepesinin hedef alındığı saldırılara, muhalifler de karşılık verdi.

Kısa süreli çatışmada, muhalifler rejim güçlerine ait bir aracı vurdu, rejim askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Bölgedeki çatışma sesleri Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

AA

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