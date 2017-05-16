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  4. 16 Mayıs 2017 16:50

Esed yine rahat durmadı! Vakum bombalı saldırı düzenledi

Suriye'nin batı kesimlerindeki Humus ilinde Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının düzenlediği vakum bombalı saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi.

Esed yine rahat durmadı! Vakum bombalı saldırı düzenledi
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Suriye'nin batı kesimlerindeki Humus ilinde Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının düzenlediği vakum bombalı saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi.

Humus'un kuzey kırsalındaki AA muhabiri Raid El-Şimali, rejime ait savaş uçaklarının, Esed rejimi ve destekçisi terörist grupların kuşatma altında tuttuğu Hula beldesine dört saldırıda bulunduğunu bildirdi.

Uçakların her saldırıda 4'er vakum bombası kullandığını kaydeden El-Şimali, saldırıda 1 kadının hayatını kaybettiğini, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu bazı sivillerin yaralandığını aktardı.

Yaralı sayısını henüz tespit edemediklerini belirten El-Şimali, Hula'nın hava saldırıysa eş zamanlı olarak kuşatma bölgesinin çevresindeki rejime ait kontrol noktalarından top ve roket atışıyla hedef alındığını ifade etti.

El-Şimali, "Bombardımanlar beldedeki hayatı sekteye uğrattı. Saldırı mahalline yakın yerleşim yerleri büyük hasar gördü." dedi.

AA

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