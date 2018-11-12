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  4. 12 Kasım 2018 16:44

''Eşek kulağı'' ve ''kedi gözü''ne yasak geldi

İran Meclisi Komisyonu Sözcüsü Novruzi, ülkede artan estetik operasyonları hakkında açıklama yaptı.

''Eşek kulağı'' ve ''kedi gözü''ne yasak geldi
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İran Meclisi Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Novruzi'den ülkede son yıllarda artan estetik operasyonlara ilişkin açıklama geldi. Novruzi, "eşek kulağı" ve "kedi gözü" estetiği yapan ve yaptıranlara 10 günden 2 aya kadar hapis ve 74 kırbaç cezası uygulanacağını belirtti.
 
İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Novruzi, son günlerde ülkede yaygınlık kazanan "eşek kulağı" ve "kedi gözü" estetiğinin, yapma ve yaptırılmasının yasak olduğunu ifade etti.

ESTETİK UYGULAMASINA KIRBAÇ CEZASI

Söz konusu uygulamanın "kamu ahlakına aykırı" olduğunu söyleyen Novruzi, İran ceza hukukunun 638'inci maddesi uyarınca ilgili suçu işledikleri sabit görülen kişilere 10 günden 2 aya kadar hapis ve 74 kırbaç cezası uygulanacağını kaydetti.

İran'da son yıllarda estetik ameliyatlara olan ilginin artması, düşük maliyet ve İranlı cerrahların özellikle burun estetiği ameliyatlarındaki başarısı başkent Tahran'ı plastik cerrahinin odağı haline getirdi.

Yerel basının İran Plastik Cerrahi Derneği verilerine dayandırdığı haberlere göre, başta kadınlar olmak üzere sektöre olan yoğun ilgiden dolay nüfus oranlarına göre İran, dünyadaki estetik ameliyat sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.

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