Eşi anlattı: İşte Bin Ladin'in ölmeden önceki son sözleri

Terör örgütü El Kaide’nin eski lideri Usame bin ladin’in eşi Emel, kocasının ABD’li komandolarca öldürüldüğü geceye ilişkin ilk kez konuştu. Emel, Bin ladin’in son sözlerinin, “Amerikalılar geliyor. Onların istediği siz değilsiniz benim” olduğunu söyledi



ABD ordusunun 11 Mayıs 2011’de Pakistan’ın Abbottabad kentinde düzenlediği operasyonla öldürdüğü El Kaide terör örgütünün eski lideri Usame bin Ladin’in eşi Emel, baskın gecesi yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Bin Ladin’in 11 Eylül saldırılarının ardından ABD ordusundan kaçışını konu alan ‘Sürgün: Usame bin Ladin’in Uçuşu’ adlı kitabın yazarları Cathy Scott-Clarke ve Adrian Levy’ye konuşan Emel bin Ladin, kocasının son anlarına ilişkin çarpıcı ayrıntılar paylaştı.

Bin Ladin’in dördüncü ve en genç eşi olan Emel, akşam yemeğinden kısa süre sonra yattıklarını, ardından elektriklerin kesildiğini belirtti. Kaldıkları eve yaklaşan helikopterlerin sesiyle irkildiğini söyleyen Emel, yataktan kalkan Bin Ladin’in “Amerikalılar geliyor” diye bağırdığını kaydetti.

Aşağıya inmedi

Bin Ladin’in büyük oğlu Halid’e silahını almasını söyledikten sonra Emel ve diğer eşlerine, çocukları alarak alt kata inmelerini söylediğini ifade etti. Kocasının “Onların istediği siz değilsiniz, benim” diye konuştuğunu söyleyen Emel, kendisinin en küçük oğulları Hüseyin’le birlikte yatak odasında kaldıklarını belirtti.

Binaya giren ve içerideki kapıları tek tek patlatan askerlerden birisinin Arapça Halid’e seslendiğini vurgulayan Emel, teslim olmayı reddeden genç Bin Ladin’in askerlerce vurulduğunu ifade etti.

Odaya ilk giren SEAL komandosu Robert O’Neill’ın üstüne atlayan Emel, arkadan gelen askerlerden birisi tarafından bacağından vurulmuştu. Emel kitapta, askerlerin kendisini öldürmesinden korktuğu için yerde bir süre ölü taklidi yaptığını iddia ediyor.

Eşlerine sordular

Yere düştükten sonra Bin Ladin’in vurulduğunu gören Emel, diğer askerlerin de kocasına ateş açtığını iddia etti.

Kitapta askerlerin, birkaç dakika süren operasyonun ardından Bin Ladin’in cesedini aşağıya taşıdığı ve evde bulunan diğer eşleri Hayriye ve Seham’dan kocalarının kimliğini teyit etmelerini istediği belirtiliyor.

Öldürülen kişinin Bin Ladin olduğunu teyit eden askerlerin, daha sonra El Kaide liderinin cesedini helikoptere koyarak bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.