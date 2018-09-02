Evde binlerce akrep ele geçirildi !

İran Meşhed'de bulunan bir evde yaklaşık 3 bin akrep ele geçirildiği bildirildi.

İran Horasan Rezevi eyaleti Çevre Koruma Müdürü Ebulfazl Şabani, Meşhed kentinde yasa dışı akrep yetiştiriciliği yapıldığı gerekçesiyle bir eve baskın düzenlendiğini söyledi.

Mehr haber ajansına göre Şabani, baskının ardından evde 3 bin akrebin ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonun bir hafta süren takibin ardından gerçekleştiğini ifade eden Şabani, çevre koruma memurlarının emniyet güçleri eşliğinde baskın düzenlediği evde akrep yetiştiren kişinin, ilgili makamlardan kanuni izinleri almadığını vurguladı.

Bir gram zehri 8-10 bin dolar

Şabani, meskun mahalde akrep yetiştiriciliğinin tehlike arz ettiğini sözlerine ekledi.

Aynı kentte geçen ay bir eve düzenlenen baskında da 12 bin akrep ele geçirildiği belirtilen haberde, bir gram akrep zehrinin 8 ila 10 bin dolar arasında alıcı bulduğu kaydedildi.