CHP İzmir'den aday adaylığını açıklamıştı ! Çekildi...
CHP İzmir'den aday adaylığını açıklamıştı ! Çekildi...
Altın alacaklar dikkat ! 2019'da ne olacak ?
Altın alacaklar dikkat ! 2019'da ne olacak ?
Sürücüler dikkat ! Bunu yapanlara 20 bin TL ceza verildi
Sürücüler dikkat ! Bunu yapanlara 20 bin TL ceza verildi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Tarih belli oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Tarih belli oldu
Meşhur Köfteci hayatını kaybetti
Meşhur Köfteci hayatını kaybetti
Ekmeği yerken içindeki maddeyi yuttu !
Ekmeği yerken içindeki maddeyi yuttu !
Alışverişte poşet devri kapanıyor ! Yarın son gün...
Alışverişte poşet devri kapanıyor ! Yarın son gün...
Kredi kartı olanlar dikkat ! Flaş karar...
Kredi kartı olanlar dikkat ! Flaş karar...
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 30 Aralık 2018 16:00

Facebook'a bakarken bebeği küvette boğuldu

İsrail'de bir bebek, annesinin kendisini unutması nedeniyle küvette boğularak hayatını kaybetti.

Facebook'a bakarken bebeği küvette boğuldu
A+ A-

İsrail basını Facebook'a bakarak zaman öldüren ve bu sırada küvette bıraktığı bebeğinin ölümünden sorumlu olan canavar anneyi konuşuyor. Tel Aviv polisi soruşturma kapsamında dün 23 yaşındaki Kayla Lynton'ı yakaladı. Genç kadının tuvaletini yaparken dakikalarca Facebook'a baktığı ve bu yüzden çocuğunun boğulmasını fark etmediği belirtildi.

Sosyal medya bağımlılığı ufacık bir çocuğun ölümüne ve sorumsuz bir annenin de hapse girmesine sebep oldu… Bir İngilizle evlenen ve İsrail’de yaşayan 23 yaşındaki Kayla Lynton, temmuz ayında 6 aylık kızı Naomi’nin ölümü sonrasında İsrail basınının gündemine gelmişti. O dönemde hakkında soruşturma açılan ve çocuğuna iyi bakmadığı gerekçesiyle sorgulanan Lynton hafta sonunda gözaltına alındı.

Sorumsuz anne, “Sadece kısa süreliğine Facebook’a baktım” diyerek kendini savundu.

Tel Aviv polisi tarafından devam eden soruşturma kapsamında yakalanan 23 yaşındaki kadının bebeği küvette boğulurken tuvalette Facebook’a baktığı ortaya çıktı. Çocuk istismarı ve sorumsuzluk dolayısıyla açılan dava süreci devam ediyor. Suçlu bulunması durumunda Kayla’nın 9 yıla kadar hapis yatabileceği açıklandı.

Sözcü

facebook , bebek , küvet , israil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM