Facebook'a bakarken bebeği küvette boğuldu

İsrail basını Facebook'a bakarak zaman öldüren ve bu sırada küvette bıraktığı bebeğinin ölümünden sorumlu olan canavar anneyi konuşuyor. Tel Aviv polisi soruşturma kapsamında dün 23 yaşındaki Kayla Lynton'ı yakaladı. Genç kadının tuvaletini yaparken dakikalarca Facebook'a baktığı ve bu yüzden çocuğunun boğulmasını fark etmediği belirtildi.



Sosyal medya bağımlılığı ufacık bir çocuğun ölümüne ve sorumsuz bir annenin de hapse girmesine sebep oldu… Bir İngilizle evlenen ve İsrail’de yaşayan 23 yaşındaki Kayla Lynton, temmuz ayında 6 aylık kızı Naomi’nin ölümü sonrasında İsrail basınının gündemine gelmişti. O dönemde hakkında soruşturma açılan ve çocuğuna iyi bakmadığı gerekçesiyle sorgulanan Lynton hafta sonunda gözaltına alındı.

Sorumsuz anne, “Sadece kısa süreliğine Facebook’a baktım” diyerek kendini savundu.

Tel Aviv polisi tarafından devam eden soruşturma kapsamında yakalanan 23 yaşındaki kadının bebeği küvette boğulurken tuvalette Facebook’a baktığı ortaya çıktı. Çocuk istismarı ve sorumsuzluk dolayısıyla açılan dava süreci devam ediyor. Suçlu bulunması durumunda Kayla’nın 9 yıla kadar hapis yatabileceği açıklandı.