Fransa'dan net mesaj: ''Savaş çıkabilir''

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ortadoğu'daki durumun patlamaya hazır olduğunu belirterek "Şiddet konuşuyor. Savaş çıkabilir" dedi.

İsrail'in güvenliğinin önemine inandıklarını söyleyen Le Drian, Filistinli göstericilere bu kadar şiddetle müdahale etmenin temeli olmadığını ifade etti.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından olayların patlak verdiğini ifade eden Fransız bakan, "ABD ile anlaşmazlıklarımız var" dedi. İran'la nükleer anlaşmanın iptali konusunda da uyuşmazlık yaşadıklarını hatırlattı:

"Yöntem konusunda da uyuşamıyoruz. Çünkü iki olayda da Birleşik Devletler tek taraflı hareket etme kararı aldı."