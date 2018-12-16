Fransız üssünde büyük hareketlilik

Türk askeri sınırda teyakkuzda ve Fırat’ın doğusuna operasyon için emir bekliyor. Fransa tarafından sınırın karşısındaki Ayn el Arap kentinde hâkim bir tepeye yaptırılan askeri üste inşaat sürerken üsteki teröristlerin panik içindeki bekleyişi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekâta birkaç gün içerisinde başlanacağını bildirmesinin ardından teyakkuza geçen sınır birlikleri muhtemel operasyon için emir bekliyor. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin hemen karşısında terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Kobani’de ise Türk sınırındaki hareketlilik endişeyle izleniyor.

Ayn el Arap kentine hakim bir tepe olan ve 2014 yılında DAEŞ saldırılarında şiddetli çatışmaların yaşandığı Miştenur’a Fransa tarafından yaptırılan askeri üstte bir yandan inşaat çalışmaları devam ederken üstteki teroristlerin endişeli bekleyişi dikkat çekiyor.

Fransa ve ABD’nin DAEŞ’la mücadele için YPG/PKK’ya verdiği zırhlı askeri araçların Türkiye sınırındaki üstte konuşlandırılması dikkati çekiyor. Üs bölgesinde yaklaşık 10 metre uzunluğunda olan gözetleme kulesinin de inşaatına devam edildiği görüldü. PYD/YPG bölgesinde yaşanan bu gelişmeler sınır birlikleri tarafından anlık olarak izleniyor.

Sivil hareketlilik

Ayn el Arap kentindeki Mürşitpınar Sınır Kapısı’na yakın yerleşimlerinde sivil hareketliliği gözlenemezken kentin hakim tepelerinde teröristler dikkat çekiyor.

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hatlarına saldırdı. YPG/PKK, Türkiye sınırına 19 kilometre uzaklıkta yer alan Halepiline bağlı Mare ilçesini ağır silahlarla hedef aldı. Teröristlerin Mare çevresinde yer alan Harbil, İmhuş ve Şeyh İsa bölgelerinden başlatarak zaman zaman sivil yerleşimleri de vurduğu saldırıya ÖSO güçleri karşılık verdi. Taraflar arasındaki çatışma 3 saat sürerken ÖSO unsurlarından ölen ya da yaralanan olmadı. Diğer taraftan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ÖSO unsurlarına ilçenin güneyindeki Beşşar Esed rejimi güçleri tarafından 10 dakika süreyle uzun namlulu silahlarla saldırıldı. Bab’daki saldırıda da ÖSO tarafında ölen veya yaralanan olmadı.