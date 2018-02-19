SON DAKİKA
TÜRKİYE'DEN AFRİN RESTİ: BİZİ KİMSE DURDURAMAZ !
Halisdemir davasında ortalığı karıştıran soru
Halisdemir davasında ortalığı karıştıran soru
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi !
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi !
Trafik sigortasına önce %5 zam geliyor, sonrası daha fena...
Trafik sigortasına önce %5 zam geliyor, sonrası daha fena...
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Kanal İstanbul'dan sonra ikinci büyük proje geliyor ! 6 milyar dolar...
Kanal İstanbul'dan sonra ikinci büyük proje geliyor ! 6 milyar dolar...
TOKİ'den ucuz konut fırsatı müjdesi geldi !
TOKİ'den ucuz konut fırsatı müjdesi geldi !
Yeni kıyamet senaryosu: ''2018'in ilkbaharında...''
Yeni kıyamet senaryosu: ''2018'in ilkbaharında...''
Emekliye yılda iki kez bayram ikramiyesi müjdesi !
Emekliye yılda iki kez bayram ikramiyesi müjdesi !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 19 Şubat 2018 13:34

Füzelerin üzerinde poz veren o hain öldürüldü

Suriye'de füzelerin üzerinde ABD markası sweatshirtü ile görüntülenen teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Füzelerin üzerinde poz veren o hain öldürüldü
A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor. Operasyonda 30. gün geride bırakılırken TSK ve ÖSO güçleri Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

ABD'li ünlü bir markanın sweatshirünü giyerek füze üzerinde poz veren teröristin öldürüldüğü bildirildi. Teröristin füzelerin üzerinde gülümserken verdiği pozlar dikkat çekmişti.

YABANCI TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü YPG'ye katılan ve 3 hafta önce Afrin'e geçip Türkiye'ye karşı savaşacaklarına dair tehdit videosu paylaşan yabancı teröristlerden 3'ünün öldüğü ortaya çıktı. 3 YPG'li teröristten ikisinin Mehmetçiğin ilerlediği Afrin, birinin ise Deyrizor'da öldüğü belirtildi.

 

zeytin dalı harekatı , tsk , abd malı füzeler , terörist , pyd , ypg , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM