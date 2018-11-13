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  4. 13 Kasım 2018 19:02

Gazze'de yeni gelişme... Anlaştılar !

Gazze'deki Filistinli gruplar, ateşkes sağladıklarını açıkladı.

Gazze'de yeni gelişme... Anlaştılar !
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Filistinli gruplar Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurdu

Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer  aldığı Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan yazılı  açıklamada, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le ateşkese varıldığı duyuruldu.

Açıklamada İsrail ateşkese bağlı kaldığı sürece kendilerinin de buna  uyacağı belirtildi.

Hamas lideri İsmail Heniyye de kısa süre önce yaptığı açıklamada,   İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması halinde ateşkes  durumuna dönülebileceğini kaydetmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu  ana kadar 7 Filistinli şehit oldu, 25 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Filistinli  grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazla  kişi yaralandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitili ateşleyen olay  pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir  araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail  askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan  çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu  Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail  askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef  alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için  düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken  Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

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