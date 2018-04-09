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  4. 09 Nisan 2018 23:30

Gerginlik artıyor ! ABD gemisi hareket etti, Rus jetleri havalandı

ABD destroyeri Donald Cook'un Kıbrıs'ta hareket etmesi Rus jetlerini harekete geçirdi.

Gerginlik artıyor ! ABD gemisi hareket etti, Rus jetleri havalandı
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60 adet Tomahawk taşıyan ABD destroyeri Donald Cook'un Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği öne sürüldü.

ABD'ye ait Donald Cook isimli destroyerin Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı öne sürüldü. "Arleigh Burke" sınıfı Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyeri, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldği ve gemide 60 adet Tomahawk füzesi olduğu iddia edildi.

Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İHA

suriye , donald cook , rus jetleri , abd
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