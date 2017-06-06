Gizli plan ortaya çıktı ! İsrail atom bombasıyla...

ABD'li bir think-tank kuruluşu, 1967 Orta Doğu savaşının 50. yıldönümünde yayınladığı belgelerde İsrail'in, Mısır'da atom bombası patlamaya dair gizli bir planının olduğunu öne sürdü.

Washington'daki Wilson Uluslararası Merkezi'nin internet sitesinde yayınlanan belgelere göre ‘Shimshon Operasyonu' veya İbranice 'Samson' adı verilen plan, İsrail'in 6 gün içinde zafer kazanmasından dolayı hiçbir zaman hayata geçirilmedi.



Planın detaylarına göre İsrail, Sina Yarımadası'ndaki bir dağın tepesinde nükleer silahı kullanmayı düşünüyordu.

Bunun yanı sıra yarımadaya yerleştirilmek istenen nükleer silahın, başbakanın emri doğrultusunda patlatılması planlanıyordu.



BİLGİLERİN KAYNAĞI EMEKLİ BİR TUĞGENERAL



'Samson Operasyonu'nun amacı ise Arap ordularını korkutmak ve saldırılarından vazgeçmesini sağlamaktı.



Operasyona adını veren 'Samson' ise Tevrat'ta adı geçen ve 'büyük gücü' temsil eden bir figür.



Öte yandan Yeni bilgilerin kaynağı Yitzhak Yaakov adlı emekli bir tuğgeneralle yapılan röportaja dayanıyor.



1967'de Yaakov, İsrail ordusuyla sivil savunma sanayi arasında irtibatı yürütüyordu.



İsrail'in nükleer geçmişini araştıran tarihçi Avner Cohen'in 1999'da yaptığı röportaj serisinde Yaakov, planı detaylı bir şekilde anlattı.



‘AMAÇ BÜYÜK BİR HASAR VERMEK DEĞİLDİ'



Cohen'in yaptığı röportajın ses kayıtlarına göre Yaakov, "Bir düşmanınız var ve sizi denize fırlatacağını söylüyor. Ona inanıyorsunuz. Onu nasıl durdurursunuz? Korkutarak. Eğer onu korkutabilecek bir şeyiniz varsa, korkutursunuz" ifadelerini kullandı.



Atom bombasının patlatılmasının planladığı ve Sina Yarımadası'nın doğusunda bulunan dağ, Mısır'ın büyük askeri tesisi Abu Ageila'ya da 20 kilometre uzaklıktaydı.



Dağ ile Mısır halkının bulunduğu bölgelere bakıldığında, operasyonun amacının büyük bir hasar vermekten ziyade korkutma amaçlı olduğunun anlaşıldığı belirtildi.



İSRAİL'DEN YORUM GELMEDİ



Cohen, İsrail'in ciddi olarak nükleer bir ‘gösteri' yapmayı planlamadığını fakat Yaakov'un ifadelerinin, İsrail'in 1967'de nükleer patlayıcı kapasitesinin olduğunu ortaya çıkarması açısından kayda değer olduğunu vurguladı.



İsrail Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.



Fakat 1967 savaşıyla ilgili kitap da yazan İsrail'in eski ABD büyükelçisi Michael Oren, böyle bir planın olmadığına inandığını söyledi.



SAVAŞIN 50. YILDÖNÜMÜNDE YAYINLANDI



Öte yandan Cohen, 2013'te 87 yaşında ölen Yaakov'a, bir gün hikayesini yayınlayacağına dair söz verdiğini aktardı.



Bu hafta savaşın 50. yıl dönümü olmasının ise uygun bir zamanlama olduğunu dile getirdi.