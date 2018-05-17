İsrail ordusu, Golan Tepeleri’nde yanlış roket alarmı verildiğini duyurdu. Reuters haber ajansı, Golan Tepeleri'ne roket alarmı nedeniyle sirenlerin çaldığını aktarmıştı.



İsrail ordusu, Golan Tepeleri'nde yanlış roket alarmı verildiğini duyurdu.

Suriye sınırında İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde roket alarmı nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi. İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yanlış alarm verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Yanlış alarm gibi görünüyor. İsrail Ordusu, hava savunma sistemleri devreye girdi. Durum inceleniyor" ifadeleri yer aldı. Bölgede yaşayanlar, sirenler çaldığı sırada patlama sesleri duyduklarını ancak nedenini bilmediklerini söyledi.

İsrail, 10 Mayıs'ta Suriye'deki İran güçlerinin Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlediğini ve hava savunma sistemlerinin roketleri havada engellediğini iddia etmişti. İsrail sonrasında İran Devrim Muhafızlarına ait hedeflere karşı Suriye'de çok büyük bir operasyon gerçekleştirmişti.