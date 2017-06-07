Haber merkezini bastılar !

Bir Yahudi öncülüğünde toplanan grup, "terör örgütlerine destek verdiğini" iddia ettikleri kanalın Batı Kudüs'teki ofisinin kapatılmasını istedi. Kanalın kapatılması talebinin yer aldığı afişi taşıyan grup, kışkırtıcı açıklamalar yaptıktan sonra ofisten ayrıldı.

Katar merkezli El-Cezire televizyonunun Batı Kudüs'teki ofisine baskın düzenleyen bir grup fanatik Yahudi, bu ofisin kapatılmasını istedi.

El Cezire'de yayınlanan habere göre, fanatik Yahudilerden oluşan bir grup, El-Cezire'nin Batı Kudüs'ün Malha bölgesinde yer alan ofisine baskın yaptı.

Baruch Marzel adlı bir Yahudi'nin öncülüğündeki grup İsrail hükümetinden, "terör örgütlerine destek verdiğini" iddia ettikleri kanalın ofisinin kapatılmasını istedi.

Kanalın kapatılması talebinin yer aldığı bir afişi taşıyan bu kişiler, ofiste yaptıkları kışkırtıcı açıklamalardan sonra binadan ayrıldı.

İsrail makamlarından ise şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin ardından, Suudi arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, El-Cezire televizyonunun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıklamış, daha sonra Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdüğünü duyuran Ürdün de kanalın başkent Amman'daki ofisinin kapatılacağını belirtmişti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti ile Moritanya da katılmıştı. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içerisinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar ise söz konusu iddiaları yalanlamış, ülkenin bir süredir "amacı devlete zarar vermek olan ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kaldığını" vurgulamıştı.