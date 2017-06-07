SON DAKİKA
İSTANBUL'DA ÇOK BÜYÜK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR !
Hangi emekli ne kadar zam alacak ? İşte zamlı maaş listesi...
Hangi emekli ne kadar zam alacak ? İşte zamlı maaş listesi...
Dünya devi şokta ! Önce Volkswagen, sonra Audi, şimdi de...
Dünya devi şokta ! Önce Volkswagen, sonra Audi, şimdi de...
5 büyük firma mercek altında: Didik didik inceleniyor !
5 büyük firma mercek altında: Didik didik inceleniyor !
Altın alacaklar dikkat ! Rekor üstüne rekor geldi
Altın alacaklar dikkat ! Rekor üstüne rekor geldi
İstanbul'da çok büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var !
İstanbul'da çok büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var !
Bin dolara almıştı, 2 milyon doları geçti.. Bakın o parayı ne yaptı
Bin dolara almıştı, 2 milyon doları geçti.. Bakın o parayı ne yaptı
İstanbul'da düğmeye basıldı ! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da düğmeye basıldı ! Çok sayıda gözaltı var
Pentagon açıkladı ! Türkiye Rakka operasyonunda yok ama...
Pentagon açıkladı ! Türkiye Rakka operasyonunda yok ama...
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 07 Haziran 2017 09:02

Haber merkezini bastılar !

Bir grup "fanatik" Yahudi El Cezire televizyonunun Batı Kudüs'teki ofisini bastı.

Haber merkezini bastılar !
A+ A-

Bir Yahudi  öncülüğünde toplanan grup, "terör örgütlerine destek verdiğini" iddia ettikleri  kanalın Batı Kudüs'teki ofisinin kapatılmasını istedi. Kanalın kapatılması  talebinin yer aldığı afişi taşıyan grup, kışkırtıcı açıklamalar yaptıktan sonra  ofisten ayrıldı.

Katar merkezli El-Cezire televizyonunun Batı Kudüs'teki  ofisine baskın düzenleyen bir grup fanatik Yahudi, bu ofisin kapatılmasını  istedi.

El Cezire'de yayınlanan habere göre, fanatik Yahudilerden oluşan bir  grup, El-Cezire'nin Batı Kudüs'ün Malha bölgesinde yer alan ofisine baskın yaptı.

Baruch Marzel adlı bir Yahudi'nin öncülüğündeki grup İsrail  hükümetinden, "terör örgütlerine destek verdiğini" iddia ettikleri kanalın  ofisinin kapatılmasını istedi.

Kanalın kapatılması talebinin yer aldığı bir afişi taşıyan bu kişiler,  ofiste yaptıkları kışkırtıcı açıklamalardan sonra binadan ayrıldı.

İsrail makamlarından ise şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir  açıklama yapılmadı.

Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin ardından, Suudi  arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, El-Cezire televizyonunun ülkedeki  ofisinin kapatıldığını açıklamış, daha sonra Katar ile diplomatik ilişkilerin  seviyesini düşürdüğünü duyuran Ürdün de kanalın başkent Amman'daki ofisinin  kapatılacağını belirtmişti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve  Yemen "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini  kestiklerini duyurmuştu.

Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve  uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi  Libya Tobruk hükümeti ile Moritanya da katılmıştı. Suudi Arabistan, BAE ve  Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48  saat içerisinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar ise söz konusu  iddiaları yalanlamış, ülkenin bir süredir "amacı devlete zarar vermek olan ve  tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kaldığını" vurgulamıştı.

 

 

AA

terör örgütü , fanatik , el cezire tv , yahudi , baskın