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  4. 07 Mayıs 2019 18:21

Haftter güçleri: ''UMH savaş uçağını vurduk''

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus'un güneyinde UMH'ye ait savaş uçağını düşürdüklerini ve Portekizli pilotu yakaladıklarını iddia etti.

Haftter güçleri: ''UMH savaş uçağını vurduk''
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Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e  bağlı güçler, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH)  ait savaş uçağını Trablus'un güneyinde düşürdüklerini ve uçağın Portekizli  pilotunu yakaladıklarını iddia etti. 

Hafter güçlerine ait sosyal medya sayfasından yapılan açıklamaya göre,  Hafter güçlerinin başkentin güneyindeki el-Hira bölgesini hedef almak isteyen  UMH'ye ait uçağı düşürdüğü iddia edildi. Açıklamada, "uçağın pilotunun  yakalandığı ve Portekizli olduğu" öne sürüldü ancak başka detay paylaşılmadı.

Uçağın tipi, nasıl vurulduğuna ilişkin de bilgi verilmeyen açıklamada,  pilot olduğu ifade edilen yüzü kanlar içinde yaralı bir kişinin de fotoğrafları  paylaşıldı.

UMH'den henüz iddialara ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri  vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile  Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden sert çatışmalarda  hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını kaydetmişti.

AA

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