Hamaney'in sözler olay yarattı !

İran Lideri Ali Hamaney'in üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmada "Eğer komuta merkezi (karargah) ihanet ederse ateş serbest olur" sözleri ülkede tartışmalara neden oldu.



İran'dan yayın yapan Fararu haber sitesine göre, Hamaney'in cuma günü üniversite öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Siz soğuk savaş askerlerisiniz. Karargahta sorunlar olduğunu ve karargahın doğru idare edemediğini düşünürseniz orada ateş serbesttir." sözleri muhafazakarlar tarafından devrim değerlerinin korunması adına Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti aleyhinde kullanıldı.

KÜLTÜREL ALAN MI?

Hamaney'in konuşması bazılarına göre, "kültür sahasında yanlışa sapılması durumunda gençlerin işi ele alması gerektiği" şeklinde değerlendirilirken, bazılarına göre de ülkedeki muhafazakarların bu konuyu suistimal edebileceği ve durumdan vazife çıkararak kanun dışı faaliyetlerde bulunabilecekleri şeklinde ele alınıyor.

Hamaney'in konuşması sırasında salonda dinleyiciler arasında yer alan Perviz Emini, Telegram sayfasındaki paylaşımında, "Ateş serbest, İran'daki kurumlardan beklentide bulunma yerine 'İslam Devrimi' için kişisel ve toplumsal devrim hareketliliğine dayanmaktır." ifadelerini kullandı.

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Risalet Gazetesi'ndeki makalesinde Kazım Enbarluyi, "Ateş serbest" açıklamasını, devlet kademelerinde kültürel alandaki açıkları gençlerin sorumluluk alarak telafi etmeleri ve yetkililere yardımcı olmaları şeklinde değerlendiriyor.

Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Ayetullah Misbah Yezdi, Kum kentinde yaptığı konuşmada, "Lider'in kullandığı 'Ateş serbest' askeri bir kavramdır. Yani ne yapması gerektiğini tespit eden herkes düşüncesini yerine getirmelidir." görüşünü savundu.

AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI

İranlı İşçiler Ajansı İLNA'nın haberine göre, reformistlere yakınlığıyla bilinen Millet Birlik Partisi Genel Başkanı Ali Şükrirad Twitter hesabından, "Ateş serbest emri, çok yönlü anlaşılabilir. Yanlış anlaşılmalara yol açmaması için Lider'in (Hamaney) bu konuyu açıklığa kavuşturmasına ihtiyaç vardır." ifadelerini paylaştı.

Siyaseti Ruz Gazetesi, muhafazakarların konuyu ülkede ortalığı karıştırabilecekleri bir manada ele aldıklarını belirtti.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen gazetenin konuyla ilgili haberinde, "Bazıları insafsızlık ederek liderin açıklamalarını ülkede ortalığı karıştırmak ve kanunları çiğnemek olarak anladı." ifadeleri kullanıldı.

Hamaney cuma günü Tahran'daki terör saldırılarının ardından yaptığı konuşmada, Ruhani ve hükümetini eleştirmiş, "Savaşta merkezi karargah olur. Emirler oradan verilir. Ama ne zaman ki karargahla irtibat kesilir veya karargahta bir sorun olursa burada komutan serbest ateş emri verir. Sizler de (üniversite öğrencileri) soğuk savaş askerlerisiniz. Karargahta sorunlar olduğunu ve karargahın doğru idare edemediğini düşünürseniz orada ateş serbesttir." şeklinde konuşmuştu.