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  4. 22 Mart 2018 17:16

Hamas öldürüldüğünü açıkladı

Hamas, Filistin Başbakanı Rami elHamdallah'a Gazze'de suikast girişiminde bulunan iki kişinin operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas öldürüldüğünü açıkladı
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Hamas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'a Gazze'de suikast  girişiminde bulunan iki kişinin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'de Hamas tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığının sözcüsü İyad el-Bezm  "Güvenlik güçleri, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında, Başbakan'ın konvoyunu hedef alan saldırıyla ilgili aranan kişilere operasyon düzenledi." dedi.

Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, "Geçen hafta Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde güvenlik güçleri, saldırının baş failini tespit etti. Bakanlık, Enes Abdulmalik Abdulkadir Ebu Husa isimli kişinin yakalanması için çalışıyor." denilmişti.

Kimliği duyurulan kişi hakkında bilgi paylaşanlara 5 bin dolar para ödülü verileceği kaydedilen açıklamada, Ebu Husa'ya yardım ve yataklık edenler hakkında yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulunulmuştu.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

AA

hamas , suikast , filistin başbakanı , gazze
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