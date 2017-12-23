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  4. 23 Aralık 2017 16:49

Hamas'tan yeni Trump uyarısı

Hamas, Trump'ın Filistin'e yönelik yeni kararlar alabileceği uyarısında bulundu. Hamas'a göre, Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyarak, Filistinli mültecilerin dönüşünü engelleyebilir.

Hamas'tan yeni Trump uyarısı
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Kudüs konusunda yeni açıklamalar yapabileceği yönünde bilgiler bulunduğunu söyledi. 

Heniyye, Hamas'ın Gazze'de düzenlediği 11. Bilimsel Kudüs Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "ABD yönetiminin, (İsrail'i) Yahudi devleti olarak tanıyabileceği, tüm Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e ait olduğunu ve Filistinli mültecilerin dönüş hakkı olmadığını açıklayabileceği yönünde ilgili kesimlerden elimize ulaşan bazı bilgiler var" dedi. Heniyye, söz konusu "ilgili kesimler" hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi. 

Filistin'in iç meselelerinin düzeltilmesi ve barış sürecinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Heniyye, Filistin direnişi üzerindeki ellerin çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Heniyye, Filistin yönetiminden de "İsrail ile güvenlik koordinasyonu meselesi ve Oslo Anlaşması konusunda net bir tutum sergilemesini" talep etti.

İsrail'in Kudüs'teki her türlü uygulamasının boş ve geçersiz olduğunu vurgulayan Heniyye, "Kudüs, Filistin devletinin siyasi, Müslümanların dini ve özgür dünyanın insani başkentidir" ifadesini kullandı.

 

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