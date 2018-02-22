Kışlada yangın: 8 asker dumandan zehirlendi
Kışlada yangın: 8 asker dumandan zehirlendi
Dünya günlerce konuşmuştu... İkinci dalga geliyor !
Dünya günlerce konuşmuştu... İkinci dalga geliyor !
''Kriptolu telefon'' davasında flaş karar !
''Kriptolu telefon'' davasında flaş karar !
Zeytin Dalı Harekatı'nda zafer üstüne zafer !
Zeytin Dalı Harekatı'nda zafer üstüne zafer !
İBB Başkanı müjdeyi verdi: Dördü birden açılacak !
İBB Başkanı müjdeyi verdi: Dördü birden açılacak !
ABD'nin Türkiye planı ! İran'la ters düşürmek için...
ABD'nin Türkiye planı ! İran'la ters düşürmek için...
Bordo Bereliler teröristlerin mevzisine sızdı !
Bordo Bereliler teröristlerin mevzisine sızdı !
Rumlar tehdit etti: ''Pasaportları iptal ederiz''
Rumlar tehdit etti: ''Pasaportları iptal ederiz''
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 22 Şubat 2018 22:30

Hapishanelerde 51 yılda 213 Filistinli öldü !

İsrail hapishanelerde son 51 yılda 213 Filistinli'nin öldüğü açıklandı.

Hapishanelerde 51 yılda 213 Filistinli öldü !
A+ A-

İsrail hapishanelerinde, 1967 yılından bugüne kadar 213 Filistinli can verdiği açıklandı.

 Filistinli Esirler Cemiyeti ile Vicdan Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu bugün yayımladıkları ortak basın açıklamasında, 1967 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde 213 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

7'sinin vurularak, 59'unun tıbbi bakımsızlık, 72'sinin de işkence sonucu öldü. Açıklamada, İsrail hapishanelerinde can veren 213 Filistinliden, 7'sinin vurularak, 59'unun tıbbi bakımsızlık, 72'sinin de işkence sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların fiziki ve psikolojik işkencenin de aralarında olduğu "insanlık dışı" muameleye maruz kaldığına değinilen açıklamada, tutukluların yaklaşık yüzde 60'ının "vahşi fiziksel saldırıya" uğradığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin ölümlerine ilişkin özel bir araştırma komisyonu kurulması çağrısı yapıldı

hapishane , filistinli , israil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM