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  4. 08 Haziran 2017 17:13

Hastaneye alınmadı kapıda doğurdu !

Lübnan'da yaşayan Suriyeli bir hamilekadın hastaneye alınmayınca hastanenin kapısında doğum yaptı.

Hastaneye alınmadı kapıda doğurdu !
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Lübnan'da yaşayan Suriyeli kadın doğum sancılarının artması sonucu en yakındaki hastaneye getirildi. Ancak parası olmadığı için hastaneye alınmadı. Ağrıları dayanılmaz seviyede olan kadın hastane önünde doğum yapmak zorunda kaldı.


 
Suriyeli gazeteci Musa el-Ömer'in Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflar büyük bir şok etkisi yarattı. Lübnan'da çok sayıda Suriyeli mülteci fakirlik içerisinde yaşıyor. 

Yaşanan fakirliğe trajik bir örnek ise Lübnan'da bir hastanede doğurmak isteyen bir Suriyeli kadın oldu. Suriyeli kadın doğum sancılarının artması sonucu en yakındaki hastaneye getirildi ancak hastaneye alınmadı. Ağrıları dayanılmaz seviyede olan kadın hastane önünde doğum yapmak zorunda kaldı.

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