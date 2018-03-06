SON DAKİKA
TERÖRİSTLER AFRİN'E SEVKİYAT YAPIYOR !
Rus uçağı Suriye'de düştü: Çok sayıda ölü var
Rus uçağı Suriye'de düştü: Çok sayıda ölü var
ABD Büyükelçiliği'nin karşısına dikkat çeken pankart
ABD Büyükelçiliği'nin karşısına dikkat çeken pankart
10 aydır yasaklı Wikipedia: Türkiye'yi özledik
10 aydır yasaklı Wikipedia: Türkiye'yi özledik
Afrin harekatında kritik nokta teröristlerden temizlendi
Afrin harekatında kritik nokta teröristlerden temizlendi
Yolcu uçağında korku dolu anlar kamerada !
Yolcu uçağında korku dolu anlar kamerada !
Günün bilmecesi ! Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulun !
Günün bilmecesi ! Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulun !
BTK'dan kritik uyarı ! Telefonunuzdaki bu ayarı kapatın !
BTK'dan kritik uyarı ! Telefonunuzdaki bu ayarı kapatın !
Araç sahiplerine iyi haber: LPG'ye indirim müjdesi !
Araç sahiplerine iyi haber: LPG'ye indirim müjdesi !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 06 Mart 2018 16:23

Havada korku dolu anlar ! Kaçırmaya çalıştı

Maskat-Kahire seferini yapan Mısır Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bir yolcu kokpite girmeye çalışınca acil iniş yaptı.

Havada korku dolu anlar ! Kaçırmaya çalıştı
A+ A-

Maskat-Kahire seferini yapan Mısır Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, bir yolcunun kokpite girme girişimi üzerine Umman'a dönmek zorunda kaldığı bildirildi.

Mısır Hava Yolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, 78 yolcunun bulunduğu uçağın Umman'ın başkenti Maskat'tan havalandıktan kısa bir süre sonra geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bir yolcunun kokpite girme teşebbüsü nedeniyle zorunlu dönüş yapıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu seferin, 4 saat rötarlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, uçakta gerginliğe neden olan yolcunun Ummanlı yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

Yerel medya da ise "Mısırlı bir yolcunun uçağı kaçırmak için kokpite girmeye çalıştığı ve görevliler tarafından engellendiği" haberleri yer aldı.

İskenderiye-Kahire seferini yapan Mısır yolcu uçağı Mart 2016'da bir hava korsanı tarafından kaçırılmış, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Larnaka Havaalanı'na indirilmişti.

AA

mısır , kaçırma , yolcu , yolcu uçağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM