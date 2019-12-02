Helikopteri füzeyle vurdular! O anlar kamerada

Bitmeyen savaşın sürdüğü Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'de, Suudi Arabistan'a ait bir helikopter sınıra yakın noktada düşürüldü.

İran destekli Husiler, fırlattıkları füzeyle Suudi Arabistan-Yemen sınırındaki Asir vilayeti semalarında uçan AH-64D Apache tipi taarruz helikopterini vurdu.

Husilerin Sovyetler Birliği'nden kalma hava füzelerini modifiye ederek iç savaşta kullandığı biliniyor. 3 bin 300 metre irtifaya ulaşabilen söz konusu füzeler, özellikle helikopter ve dronelara karşı ateşleniyor.

Dört yılını dolduran iç savaşta Husiler daha önce de birçok kez Suudilere ait helikopterleri benzer füzelerle hedef almıştı.

Husiler, özellikle son bir yılda Suudi Arabistan'daki havalimanları ve petrol tesislerine onlarca füze fırlattı. Eylül 2019'da ülkenin en büyük iki petrol rafinerisinin vurulmasıyla uluslararası kriz çıktı, petrol fiyatları fırladı.

Yemen'deki iç savaşa doğrudan müdahil olan Suudi Arabistan, Husilerin ateşlediği füzelerin çoğunu hava savunma sistemiyle gökyüzünde imha etti.

Yemen'de merkezi hükümete karşı savaşan İran destekli Husiler, 2017 yılında iki kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı füzeyle hedef almıştı. Aralık ayında fırlatılan son füze, Kral Selman'ın başkanlık sarayına doğru inerken havada imha edilmişti.

Suudi Arabistan ve müttefiki ABD, Yemen'den ateşlenen füzelerin İran tarafından Husilere verildiğini söylüyor ancak Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.

İran destekli grubun F-15, Tornado gibi savaş uçaklarıyla çok sayıda drone ve helikopteri düşürdüğü daha önce kayıtlara geçti.

Yemen'de Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin kaçmasıyla patlak veren iç savaş, Suudi Arabistan ile İran'ın bir kapışmasına dönüştü.

Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleri Mart 2015'te Husiler'e karşı operasyon başlattı. Halihazırda ülkenin batısını kontrol eden Husilere karşı Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon bombardımanlar düzenliyor.