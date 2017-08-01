Her yer ceset dolu ! ''Herkesi öldürün'' emri...

Musul'dan üzücü görüntüler gelmeye devam ediyor. Iraklı askerler, IŞİD ile savaşın son günlerinde acımasız ve nihai emirler alıyor; Hareket eden her şeyi öldürün

Yüzlerce ceset, bir zamanlar hareketli, tarihsel bir mahallede molozların içinde yarı gömülü olarak yatıyor.



Çürüyen etin kokusu, 50 derece yaz sıcağında hızla hissedilip tüm duyuları esir alıyor.



Ayaklar, en belirgin kalıntılar olarak göze çarpıyor. Molozlardan pek çok ayak görünüyor.

Bu son ölüm cümbüşü izini bırakmış ve bazıları üzerini örtmek istiyor gibi görünüyor.



Geçen hafta boyunca, zırhlı buldozerler çökmüş evler üzerinde ileri sürerek, sayılamayan cesetleri moloz haline taşıyordu.

MUSUL KAN GÖLÜ: 'HERKESİ ÖLDÜRDÜK! IŞİD'Lİ, ERKEK, KADIN, ÇOCUK'



Ancak ölüler gitmeyi reddetti. Çürüyen vücut parçaları, soluk gri renkteki duvar, toz ve kırık binaların arasında kırmızımsı kahve tonlarında bir renk halini alıyor.



Middle East Eye'a konuşan Iraklı Binbaşı cesetlerin arasında çok sayıda sivilin olduğunu söyleyerek "Kurtuluş ilan edildikten sonra, hareket eden her şeyin öldürülmesi emri verildi" diyor.



Gizli olarak konuşan Binbaşı, emirlerin yanlış olduğunu, ancak ordunun emirlere uymak zorunda kaldığını belirtti.

'ÇOK AZ TUTUKLAMA YAPIYORUZ'



Binbaşı, bazı Iraklı askerler tarafından söylenen, Bağdat'taki cezaevlerinin daha fazla IŞİD'li tutuklu alamayacak kadar dolu olduğu iddialarını kınadı ve şu ifadeleri kullandı;



"Bu doğru değil, çok sayıda cezaevimiz var ancak şimdiki esirlere daha önce muamele ettiğimiz gibi davranmıyoruz. Bu savaş öncesinde çok sayıda IŞİD'li tutukladık ve onları istihbarat servislerine götürdük ... Fakat şimdi çok az tutuklama yapıyoruz."

ÖLÜM HER YERDE



Birkaç hafta önce kurtarılan Eski Kent'in bölgelerinde bile, ölüm hala sürüyor.



İmha edilen el-Nuri Camii'nin kalıntılarının yakınında, kaçan kadınlar ve çocuklar arasında kendini patlatan bir kadının bedeninden ayrılan başı bombanın açtığı çukurun yanında duruyor.



Diğer tarafta, insanların kaçmayı umduğu ve yanına aldığı küçük şeyler olan, bir saç fırçası, şık bir el çantası, renkli kıyafetler savrulmuş... Bir de bir kadının bacağı...