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  4. 24 Nisan 2020 07:33

Hilal görünmedi; Ramazan 1 gün geç başlayacak

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı Hilal Gözlemleme Birimi Yetkilisi Ali Rıza Muvahhidnejad, yaptığı açıklamada, hilalin görünmemesi nedeniyle cumartesinin, ramazanın birinci günü olarak belirlendiğini ifade etti.

Hilal görünmedi; Ramazan 1 gün geç başlayacak
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İran, geçen yıl da İslam dünyasının genelinden farklı olarak ramazana bir gün geç başlamıştı.

Irak ve Lübnan gibi ülkelerde yer alan Şiiler de ramazanın başlangıcı konusunda İran'a uyuyor.

Irak'ta da, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edilmişti.

Lübnan'daki Şiilerin dini mercisi konumundaki Yüksek Şii İslam Konseyi, ramazanın ilk gününün cumartesi olduğunu açıklamıştı.

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iran , ramazan , hilal
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