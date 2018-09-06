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  4. 06 Eylül 2018 23:41

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan füze havada imha edildi.

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı
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Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan  kentine fırlatılan füze havada imha edildi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Suudi  Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husiler tarafından Cazan kentine atılan füzeyi  havada imha etti.

Haberde konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, Yemen'deki  çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan topraklarına 189  füzenin atıldığı, saldırıların 112 sivilin ölümü ve yüzlerce kişinin  yaralanmasıyla sonuçlandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru  yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana  Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları  düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava  Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

AA

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