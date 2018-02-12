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  4. 12 Şubat 2018 23:40

İdlib'de bombalı saldırı: 9 ölü, 14 yaralı

Suriye'nin İdlib kentindeki bir bölgede bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İdlib'de bombalı saldırı: 9 ölü, 14 yaralı
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Suriye'nin İdlib kentindeki Maarrat Misrin bölgesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Suriye'nin İdlib kentindeki Maarrat Misrin bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda ilk belirmelere göre 4'ü kadın 9 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Suriyeli askeri kaynaklar saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olabileceği üzerinde duruyor.

İHA

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