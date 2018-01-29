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  4. 29 Ocak 2018 13:20

İdlib'e bomba yağdırdılar: 14 ölü

Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen hava saldırılarında en az 14 sivil öldü.

İdlib'e bomba yağdırdılar: 14 ölü
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İdlib Beyaz Baretliler müdürü Hac Yusuf'un verdiği bilgiye göre, Rus ve Esad rejimi uçakları, İdlib'in güneyindeki Serakib, Kefrenbil ilçeleri ile Kefer Amin bölgesini hedef aldı. 

İdlib'in farklı yerlerine 100'den fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtiliyor. Saldırılarda 14 sivil öldü, 30 sivil yaralandı. 

Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib 1,5 aydan beri yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. 

Kent rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

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