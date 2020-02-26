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  4. 26 Şubat 2020 18:38

İdlib'e bomba yağıyor: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı

Rusya'nın desteklediği Şam rejimi tarafından iki gündür saldırıya uğrayan kentte, evler, okullar, caddeler ve hastanelere bombalar düşüyor.

İdlib'e bomba yağıyor: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı
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Suriye'nin İdlib kenti son iki gündür Esad rejimi tarafından hem havadan, hem de karadan hedef gözetmeksizin bombalanıyor.

Evler, okullar, caddeler ve hastanelere bombalar düşüyor. Dünden bu yana meydana gelen saldırılarda 12’si çocuk 31 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı.

Dün sabah saatlerinde İdlib kent merkezi ve çevresini Esad rejimi uçakları ve füzeleri hedef gözetmeksizin bombalamaya başladı. Bombardımanlarda, okullar ve hastaneler de hedef alındı. İdlib merkezdeki El Barahim Ortaokulu’na düşen füze sonucunda okul bahçesinde bulunan 3 öğretmen ve bir öğrenci yaşamını yitirdi. Bombalamadan yarım saat önce okulun dağılması ve öğrencilerin evlerine gitmesi faciayı önledi.

 
Rejim uçakları son günlerde İdlib kent merkezinde alçak uçuş yaparak bombardımanlarını sıklaştırdı.

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