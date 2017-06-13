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  4. 13 Haziran 2017 14:44

İftar yemeğinde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Irak'ta sığınmacılar için verilen iftar yemeğinde 825 kişi zehirlendi.

İftar yemeğinde yüzlerce kişi hastanelik oldu
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Irak'ta dün Musullu sığınmacıların kaldığı üç kampta verilen iftar yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 825'e yükseldi. İftar yemeği sonrası zehirlenen 2 sığınmacı hayatını kaybetmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil valisi Nevzad Hadi, "Musul'un doğusundaki Hasan Şam, Hazır ve U2 çadır kamplarında dün verilen iftar yemeği sonrası gıda zehirlenmesi durumu yaşandı. İftar yemeği bir hayır kurumunun sponsorluğunda Erbil'deki bir restorandan servis edilmişti" dedi.

Gıda zehirlenmesinin fark edilmesi üzerine derhal sığınmacıların bulunduğu kamplara 42 ambulans sevk edildiğini belirten Hadi, "Elimizdeki bilgilere göre dün geceden bu yana 825 sığınmacı Erbil'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı" dedi.

Hastaneye kaldırılanların çoğunun kadın veya çocuk olduğunu kaydeden Hadi, iftar yemeğinin hazırlandığı Erbil'deki restoranın yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Musul'un doğusundaki Hasan Şam ve Hazır çadır kamplarında dün verilen iftar yemeği sonrasında 2 sığınmacının hayatını kaybettiği, 800 sığınmacının zehirlendiği belirtilmişti.

AA

musul , yemek , sığınmacı , ırak , zehir