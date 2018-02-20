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  4. 20 Şubat 2018 21:28

IKBY kabul etti ! Devrediyor...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin havalimanlarında merkezi yönetime bağlı güvenlik gücünün bulunması şartını kabul ettiği duyuruldu.

IKBY kabul etti ! Devrediyor...
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) havalimanlarında merkezi yönetime bağlı güvenlik gücünün bulunması şartını kabul ettiğini ve bu havalimanlarını yakında uluslararası uçuşlara açacaklarını söyledi.

İbadi, başkent Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, IKBY ile havalimanları, sınır kapılarının kontrolü ve askıda bulunan diğer konular hakkında süren müzakerelerde son aşamaya gelindiğini ifade etti.

KABUL ETTİ

IKBY'nin merkezi yönetime bağlı güvenlik güçlerinin havalimanlarında görev yapması şartını kabul ettiğini belirten İbadi, şunları aktardı:  "IKBY, güvenlik gücü ve pasaport işlemlerinden sorumlu memurların havalimanlarında bulunması şartını kabul etti. Dünyanın her yerinde havalimanları ve sınır kapıları kontrolleri merkezi yönetimlerde bulunur. Merkezi yönetimin şartlarının tamamı kabul edilince havalimanları yurt dışı uçuşlarına açılacak. Eğer şartlarımız kabul edilmezse 5 ay da 10 ay da o havalimanları açılmaz."

TÜRKMEN SUİKASTLARI

İbadi, Kerkük'te Türkmenlere yönelik son aylarda gerçekleştirilen suikastlarla ilgili sorulara da cevap verdi.

Başbakan İbadi, Kerkük'teki güvenlik durumunun iyi, bundan yana da içinin rahat olduğunu savunarak, suikast iddialarının "abartıldığını düşündüğünü" belirtti. 
İbadi, Kerkük'teki tüm bileşenlerin güvenliğini koruma sorumlulukları olduğunu da vurgulayarak, suikast eylemleriyle ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti. 
Irak içerisinden İran'a yönelik NATO saldırıları iddialarına dair ise İbadi, ülke topraklarının İran ve diğer hiçbir ülkeye saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi. 

devir , ibadi , ırak , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
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