Advertisement Advertisement
Seçimlere kısa bir süre kala o isim de istifa etti !
Seçimlere kısa bir süre kala o isim de istifa etti !
Trump sözde ''Ermeni Soykırımı'' için bakın ne dedi
Trump sözde ''Ermeni Soykırımı'' için bakın ne dedi
Her şeyi mahvettiler ! Akşam olunca geliyorlar...
Her şeyi mahvettiler ! Akşam olunca geliyorlar...
Altay tankı ihalesini kazanan firma belli oldu
Altay tankı ihalesini kazanan firma belli oldu
Japonlar'dan flaş Türkiye kararı ! Çekiliyor mu ?
Japonlar'dan flaş Türkiye kararı ! Çekiliyor mu ?
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri başladı !
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri başladı !
Ramazan gelmeden zammı geldi: Ramazan pidesine zam !
Ramazan gelmeden zammı geldi: Ramazan pidesine zam !
8 bin yıllık tarih keşfedilmeyi bekliyor
8 bin yıllık tarih keşfedilmeyi bekliyor
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 24 Nisan 2018 20:29

IKBY'de o isim öldürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde seçim kurulu İdari İşler Genel Müdürü Muhammed suikaste uğradı.

IKBY'de o isim öldürüldü
A+ A-

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, bugün Yüksek Bağımsız Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Muhammed'e düzenlenen suikastla sarsıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Bağımsız Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Farıs Muhammed, Erbil’de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Muhammed, bugün öğlen saatlerinde 100 Metre Caddesi üzerinde bulunan Family Mall önünde öldürüldü.

Barzanilerin yayın organı Rûdaw’a konuşan Erbil Polis Sorumlusu Abdulhalık Talat, “Olayın komisyon ve seçimle bir ilgisi yok” dedi. Talat, olayla ilgili olarak daha önce de birkaç kişinin tutuklandığını ifade etti.

farıs muhammed , suikast , ıkby
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM