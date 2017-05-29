İki ülke arasında sürpriz telefon

İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel konuları değerlendirdiler. Katar'dan bu görüşme sonucunda İran ile ikili ilişkileri geliştirme sinyali geldi.

Tesnim Haber Ajansı’nın haberine göre; İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgede istikrarın korunmasına işaret edilirken içinde bulunduğumuz Ramazan ayının Müslümanlar arasındaki dostluğu ve kardeşliği artırdığı belirtildi.



Hasan Ruhani, İran’ın özellikle Katar gibi komşu ülkeleri ile ilişkilerini artırmak istediğini belirterek “Bizim dış politikadaki temel ilkemiz özellikle körfez ülkeleri ilişkilerimizi artırmak ve var olan sorunları bertaraf ederek kardeşlik hukukunu geliştirmektir” ifadelerini kullandı.



Bölgede var olan tüm sorunların karşılıklı müzakere ve diplomasi ile çözülmesi gerektiğini kaydeden Hasan Ruhani İran İslam Cumhuriyetinin buna hazır olduğunu belirterek; “Biz farklı mezhep ve görüşlerden müteşekkil İslam Dünyasının kardeşlik hukuku üzerinden barış ve müzakere yolu ile bir araya gelmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.



Katar Emiri ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede Hasan Ruhani bölgede var olan terör sorununa işaret ederek; “Bölgede var olan terörizm tüm ülkeleri tehdit etmektedir. Ve terör ile mücadele ise birlikte hareket edilerek çözüme varabilir” ifadelerini kullandı.



Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ise Hasan Ruhani’yi Cumhurbaşkanlığı zaferinden dolayı tebrik ederek İran ile ilişkilerinin derinliğine ve tarihine işaret etti.



İki liderin görüşmesinde Katar Emiri İran ile ilişkilerinin geliştirilmesinde hiçbir engelin olmadığını ve ikili ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerini vurguladı.