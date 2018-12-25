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  4. 25 Aralık 2018 09:22

Irak Başbakanı: Suriye'ye asker gönderebiliriz

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Suriye'ye asker gönderebileceklerini açıkladı.

Irak Başbakanı: Suriye'ye asker gönderebiliriz
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Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre Abdülmehdi, Irak’ı sınırlarındaki tehditlerden korumak için her seçeneği değerlendirdiklerini söyledi.

Irak Başbakanı ayrıca, IŞİD’in savaş bölgesindeki alanını genişletmesinden ve Irak’a mülteci akınından endişe ettiğini de vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla konuşan Abdülmehdi, hükümetinin ABD’den Suriye’de asker konuşlandırma yönünde bir talep almadığını, ancak bu seçeneğin konuşulduğunu belirtti ve "Irak kararını dostlarına ve komşularına danışarak verecek" dedi.

DHA

abd , ırak , suriye
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