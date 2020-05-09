Irak Türkmenleri özerklik ilan ediyor!

Kazımi hükûmetinde Türkmen bakan bulunmaması Irak Türkmenlerinden büyük tepki gördü. Basın toplantısı gerçekleştiren Türkmen vekiller mezhepsel olarak bölünmeyeceklerini belirtirken, özerklik mesajı verdi.

Türkmen vekillerin basın açıklamasında şu sözler yer aldı:

“Bizleri mezhepsel bölmek isteyenler yine başarılı olmadılar. Türkmen milletini temsil eden bakan olur veya olmaz, bu millet asla bitmeyecektir. Kazımî ile Türkmenlere bakanlık verilmesi konusunda anlaşmıştık. Ancak IŞİD’e karşı beraber çarpıştığımız siyasi bir kitle Türkmenlere bakanlık verilmesini reddetti.

Türkmeneli bölgelerimizde artık hiç kimse iç işlerimize karışma cesaretinde bulunmayacaktır. Özerk bir bölge kurulması anayasada bile geçerlidir. Kendi bölgemizi ilan edebiliriz. Türkmen milleti on binlerce şehit vermiştir. Bütün Türkmen milletvekillerimiz, ciddi bir şekilde direniş gösterdi. Milletimiz paniğe kapılmasın. Mücadelemize devam edeceğiz.”

Erşad Salihi, “Her zaman olduğu gibi, Irak hükûmetinde yine Türkmenlere bakanlık verilmedi.” sözleriyle hiç Türkmen vekilin yer almadığı yeni hükûmeti eleştirmişti."