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  1. 29 Nisan 2017 17:24

Irak yine kan gölüne döndü: 14 ölü

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen intihar saldırılarında 14 polisin hayatını kaybettiği, 20'sinin yaralandığı bildirildi.

Irak yine kan gölüne döndü: 14 ölü
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Irak Federal Polis Gücünden Teğmen Haris Kazım AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün, bombalı yelek giyen 6 militanını kullanarak, Musul'un batısındaki Bab et-Tub bölgesindeki polis mevzilerine intihar eylemleri düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 14 polisin hayatını kaybettiğini, 20'sinin yaralandığını aktaran Kazım DEAŞ'ın, polislerin kullandığı 2 binayı ele geçirdiğini belirtti.

19 DEAŞ militanı öldürüldü
Kazım, bu binaların daha sonra düzenlenen hava saldırılarıyla geri alındığını, operasyonda 17 örgüt militanının da öldüğünü kaydetti.

Albay Ahmed el-Ceburi ise söz konusu saldırılar nedeniyle Ortak Operasyonlar Komutanlığının Tümgeneral Ali el-Lami'yi Federal Polis Gücü içindeki görevinden azlettiğini aktardı.

Öte yandan Yüzbaşı Habib eş-Şemri, Haşdi Şabi güçlerinin Salahaddin vilayetinin güneyinde intihar eylemcisi 2 DEAŞ militanını etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

AA

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