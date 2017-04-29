Irak yine kan gölüne döndü: 14 ölü

Irak Federal Polis Gücünden Teğmen Haris Kazım AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün, bombalı yelek giyen 6 militanını kullanarak, Musul'un batısındaki Bab et-Tub bölgesindeki polis mevzilerine intihar eylemleri düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 14 polisin hayatını kaybettiğini, 20'sinin yaralandığını aktaran Kazım DEAŞ'ın, polislerin kullandığı 2 binayı ele geçirdiğini belirtti.

19 DEAŞ militanı öldürüldü

Kazım, bu binaların daha sonra düzenlenen hava saldırılarıyla geri alındığını, operasyonda 17 örgüt militanının da öldüğünü kaydetti.

Albay Ahmed el-Ceburi ise söz konusu saldırılar nedeniyle Ortak Operasyonlar Komutanlığının Tümgeneral Ali el-Lami'yi Federal Polis Gücü içindeki görevinden azlettiğini aktardı.

Öte yandan Yüzbaşı Habib eş-Şemri, Haşdi Şabi güçlerinin Salahaddin vilayetinin güneyinde intihar eylemcisi 2 DEAŞ militanını etkisiz hale getirdiğini ifade etti.