Irak'la Haşdi Şabi krizi ! Türk elçiyi çağırdılar

Irak Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın El Cezire’ye verdiği röportajda Irak ordusuna destek veren ve çoğunluğu Şii milislerden oluşan paramiliter güç Haşdi Şabi’yi ‘terör örgütü’ olarak nitelemesi üzerine Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı bakanlığa çağırdı.

Irak Dışişleri Sözcüsü Ahmet Cemal, “Dışişleri Bakanlığı, Türk Cumhurbaşkanı’nın Haşdi Şabi’ye ilişkin son açıklamaları nedeniyle resmi bir protestoyu iletmek için Bağdat’taki Türk büyükelçisini çağırmaya karar verdi” dedi. Erdoğan, röportajda “Haşdi Şabi kimdir, arkasında kim var? Haşdi Şabi, enteresan, ‘Terör örgütü değildir’ diye Irak Parlamentosu’ndan çıkıyor, halbuki bir terör örgütü ama arkasında kimlerin olduğu önemli” demişti.



